Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Із загальної суми з резервного фонду майже 3 мільярди гривень було спрямовано Міністерству оборони та Держспецтранспорту. Ще понад 16 мільярдів гривень було виділено обласним адміністраціям:
- Харківська область отримала 3,9 мільярда гривень.
- Запорізька область – 1,3 мільярда гривень.
- Донецька область – 1,2 мільярда гривень.
- Херсонська область – понад 1,2 мільярда гривень.
Фортифікаційні споруди зводяться коштом резервного фонду державного бюджету, місцевих бюджетів, військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ, додав Шмигаль.