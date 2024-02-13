Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Із загальної суми з резервного фонду майже 3 мільярди гривень було спрямовано Міністерству оборони та Держспецтранспорту.  Ще понад 16 мільярдів гривень було виділено обласним адміністраціям:

  • Харківська область отримала 3,9 мільярда гривень.
  • Запорізька область – 1,3 мільярда гривень.
  • Донецька область – 1,2 мільярда гривень.
  • Херсонська область – понад 1,2 мільярда гривень.

Фортифікаційні споруди зводяться коштом резервного фонду державного бюджету, місцевих бюджетів, військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ, додав Шмигаль.