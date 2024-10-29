Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації України вже законтрактували 1,8 млн безпілотників на суму майже 147 млрд грн з початку 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

“Так, за 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації законтрактовано 1.6 млн одиниць БпЛА різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн. Із цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення 1.28 мільйона безпілотних апаратів на суму понад 81 млрд грн. Водночас до кінця року заплановано поставку ще 366 940 одиниць дронів.”, – йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві повідомили, що серед поставлених безпілотників є різні моделі, які виконують різноманітні завдання на полі бою. Зокрема, йдеться про глибинні ударні дрони (Deepstrike-камікадзе), FPV-камікадзе, розвідувальні коптери типу DJI Mavic, розвідувальні літаки та дрони-крила, а також ударні коптери та літаки.

Міністерство оборони оголосило про підписання контрактів на поставку 155 205 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на суму 32,33 млрд грн до 2025 року.

Ці контракти охоплюють різні типи БПЛА, включаючи ударні дрони, FPV-камікадзе, розвідувальні літаки та коптери. Загалом, на 2024-2025 роки контракти на поставку БПЛА сягають майже 147 млрд грн.

Міноборони підкреслило, що це розширить технічні можливості української армії на передовій.