Найбільше нових підприємців з січня 2024 року з'явилося у столиці.

З початку 2024 року українці відкрили небувалу кількість ФОПів 74 050. Цей показник на 33,5% перевищує тогорічний, свідчать дані Опендатабот.

Найбільше нових ФОПів за звітний період з’явилось у Києві — 10 252. До топової трійки також увійшла Дніпропетровська область, де було зареєстровано 6828 нових ФОП. На третьому місці опинилася Київська область із 5792-ма новими підприємцями.

Щодо сфер діяльності, то найбільше нових бізнесів було відкрито в галузі роздрібної торгівлі. Цей напрямок очолює рейтинг вже чотири роки поспіль. Також популярними серед підприємців з початку 2024 року були сфери індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.

Нагадаємо, що у період з 1 лютого 2023 по 1 лютого 2024 в Україні було створено 314 392 фізосіб-підприємців. Як показали дані системи YouControl.Market, цей показник виявився найвищим за 10 років. Результат оновив попередній абсолютний рекорд 2021 року, коли в країні зареєструвалися 268 382-два нових ФОПів.