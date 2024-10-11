Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я після наради з СБУ та головами МСЕК.
За даними правоохоронців, за цей період також викрито 7 злочинних угруповань, що діяли серед представників цих комісій.
МОЗ зазначило, що спільно з правоохоронцями було опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ.
Міністерство також нагадало про реформування МСЕК, підготовлене через відповідний законопроєкт, який передбачає зміни до 27 законів і кодексів України.
Ключові пропозиції змін включають:
- Проведення експертизи в кластерних та надкластерних лікарнях, де є всі необхідні спеціалісти та можливість для додаткових обстежень;
- Направлення на експертизу на основі чітких критеріїв із підтвердженням через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);
- Впровадження електронного направлення на експертизу;
- Сімейні або лікуючі лікарі матимуть право самостійно направляти пацієнтів на експертизу, без залучення лікарсько-консультативної комісії;
- Комісія враховуватиме дані реабілітації під час ухвалення рішення і може направляти на додаткові обстеження;
- Заплановано створення окремого інструментарію оцінки потреб людини, який використовуватиметься в інших сферах;
- Передбачено новий порядок фінансування експертиз — кошти з окремої бюджетної програми будуть спрямовані НСЗУ за кожне оцінювання.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ отримало понад 3 тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій.