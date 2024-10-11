З початку 2024 року правоохоронні органи виявили 77 осіб, причетних до корупційних правопорушень у діяльності медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я після наради з СБУ та головами МСЕК.

За даними правоохоронців, за цей період також викрито 7 злочинних угруповань, що діяли серед представників цих комісій.

МОЗ зазначило, що спільно з правоохоронцями було опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ.

Міністерство також нагадало про реформування МСЕК, підготовлене через відповідний законопроєкт, який передбачає зміни до 27 законів і кодексів України.

Ключові пропозиції змін включають:

Проведення експертизи в кластерних та надкластерних лікарнях, де є всі необхідні спеціалісти та можливість для додаткових обстежень;

Направлення на експертизу на основі чітких критеріїв із підтвердженням через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);

Впровадження електронного направлення на експертизу;

Сімейні або лікуючі лікарі матимуть право самостійно направляти пацієнтів на експертизу, без залучення лікарсько-консультативної комісії;

Комісія враховуватиме дані реабілітації під час ухвалення рішення і може направляти на додаткові обстеження;

Заплановано створення окремого інструментарію оцінки потреб людини, який використовуватиметься в інших сферах;

Передбачено новий порядок фінансування експертиз — кошти з окремої бюджетної програми будуть спрямовані НСЗУ за кожне оцінювання.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ отримало понад 3 тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій.