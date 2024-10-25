За перші дев'ять місяців 2024 року держава витратила 1,3 трильйона гривень на сектор безпеки й оборони - це становить 57,6% усіх видатків з державного бюджету.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

У вересні Україна спрямувала з державного бюджету 146,9 мільярда гривень на потреби безпеки та оборони.

Кошти були витрачені на:

грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

закупівлю військової та спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів і продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для підтримки діяльності відповідних відомств та формувань.

Міністерство повідомило, що безпека та оборона залишаються головним пріоритетом і найбільшою статтею видатків держбюджету. Усі військові витрати покриваються за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.