Про це повідомило Міністерство фінансів України.
У вересні Україна спрямувала з державного бюджету 146,9 мільярда гривень на потреби безпеки та оборони.
Кошти були витрачені на:
- грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- закупівлю військової та спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів і продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для підтримки діяльності відповідних відомств та формувань.
Міністерство повідомило, що безпека та оборона залишаються головним пріоритетом і найбільшою статтею видатків держбюджету. Усі військові витрати покриваються за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.
- Мала приватизація принесла бюджетові 9,5 млрд гривень.
- МВФ прогнозує курс долара в Україні на рівні 50 гривень у 2028 році.
- У 2025 році державний борг України вперше перевищить 100% ВВП.