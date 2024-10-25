Про це повідомило Міністерство фінансів України.

У вересні Україна спрямувала з державного бюджету 146,9 мільярда гривень на потреби безпеки та оборони.

Кошти були витрачені на:

  • грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • закупівлю військової та спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів і продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для підтримки діяльності відповідних відомств та формувань.

Міністерство повідомило, що безпека та оборона залишаються головним пріоритетом і найбільшою статтею видатків держбюджету. Усі військові витрати покриваються за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.

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