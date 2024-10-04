Про це заявила представниця Координаційного штабу з питань військовополонених при Міністерстві оборони Вікторія Цимбалюк, пише Politico.
За словами Вікторії Цимбалюк, через відсутність міжнародного нагляду реальна кількість загиблих, найімовірніше, набагато більша, оскільки не всі тіла повертаються, а багато навіть не підтверджуються Росією як полонені.
“Що більше часу вони проводять у російських в’язницях, то ближче до смерті”, – наголосила Цимбалюк.
Зазначається, що в результаті обмінів полоненими між Москвою і Києвом було повернуто близько 3600 українських військовополонених і депортованих громадян. Однак ще тисячі досі перебувають у російських катівнях.
У доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини сказано, що катування полонених військовослужбовців були “широко розповсюджені та систематичні” і відбувалися з благословення керівництва Росії. Також у доповіді вказується, що з березня 2023 року зафіксовано 11 смертей українців, а також невстановлену кількість спроб самогубства і “один задокументований випадок самогубства, імовірно, через неодноразові тортури”.
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