Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули щонайменше 177 українців, утримуваних у російському полоні.

Про це заявила представниця Координаційного штабу з питань військовополонених при Міністерстві оборони Вікторія Цимбалюк, пише Politico.

За словами Вікторії Цимбалюк, через відсутність міжнародного нагляду реальна кількість загиблих, найімовірніше, набагато більша, оскільки не всі тіла повертаються, а багато навіть не підтверджуються Росією як полонені.

“Що більше часу вони проводять у російських в’язницях, то ближче до смерті”, – наголосила Цимбалюк.

Зазначається, що в результаті обмінів полоненими між Москвою і Києвом було повернуто близько 3600 українських військовополонених і депортованих громадян. Однак ще тисячі досі перебувають у російських катівнях.

У доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини сказано, що катування полонених військовослужбовців були “широко розповсюджені та систематичні” і відбувалися з благословення керівництва Росії. Також у доповіді вказується, що з березня 2023 року зафіксовано 11 смертей українців, а також невстановлену кількість спроб самогубства і “один задокументований випадок самогубства, імовірно, через неодноразові тортури”.