Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
“Від початку дії воєнного стану, оперативними співробітниками ДПСУ у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито понад 570 злочинних груп (які організовували незаконний перетин кордону – ред.). Власне, більше ніж 200 злочинних груп було викрито лише цього року”, — зазначається у повідомленні.
Демченко також додав, що найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону зафіксовано в Одеській області.
Нагадаємо, раніше речник ДПСУ також повідомляв, що українські прикордонники не спостерігають перекидання військових сил та техніки поблизу кордону з Білоруссю. Ситуація залишається контрольованою.
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