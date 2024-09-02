З початку введення воєнного стану Державна прикордонна служба України викрила понад 570 злочинних угруповань, що займалися організацією незаконного перетину кордону. Лише у 2024 році виявлено понад 200 таких груп.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

“Від початку дії воєнного стану, оперативними співробітниками ДПСУ у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито понад 570 злочинних груп (які організовували незаконний перетин кордону – ред.). Власне, більше ніж 200 злочинних груп було викрито лише цього року”, — зазначається у повідомленні.

Демченко також додав, що найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону зафіксовано в Одеській області.

Нагадаємо, раніше речник ДПСУ також повідомляв, що українські прикордонники не спостерігають перекидання військових сил та техніки поблизу кордону з Білоруссю. Ситуація залишається контрольованою.