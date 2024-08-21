Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

“Канада є третьою країною-членом G7 за обсягом спрямованого фінансування – близько 5,1 млрд доларів США. Вдячні канадському уряду за багатосторонню та надважливу підтримку з перших днів російського вторгнення”, – зазначив Марченко.

Він також додав, що у 2022 році Україна отримала від Канади приблизно 1,9 млрд доларів США, у 2023 році – понад 1,75 млрд доларів США пільгових коштів, а цього року до держбюджету надійшло ще більш ніж 1,47 млрд доларів США.