Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
“Канада є третьою країною-членом G7 за обсягом спрямованого фінансування – близько 5,1 млрд доларів США. Вдячні канадському уряду за багатосторонню та надважливу підтримку з перших днів російського вторгнення”, – зазначив Марченко.
Він також додав, що у 2022 році Україна отримала від Канади приблизно 1,9 млрд доларів США, у 2023 році – понад 1,75 млрд доларів США пільгових коштів, а цього року до держбюджету надійшло ще більш ніж 1,47 млрд доларів США.
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