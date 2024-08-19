З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було здійснено 1940 атак на українську медичну систему. На сьогодні це найбільша кількість, яку ВООЗ верифікувала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації.

Цю інформацію надала Всесвітня організація охорони здоров’я.

“За вже понад 2,5 роки 86% усіх атак припадають на заклади охорони здоров’я, причому значна частка таких атак відбувається зі застосуванням важкого озброєння. Крім того, з грудня 2023 року атаки на систему охорони здоров’я, що включає медичні заклади, медиків та пацієнтів, лабораторії, швидкі та ін., перевірені ВООЗ, значно посилились – вони відбуваються майже щоденно”, — підсумовано в документі.

Організація звертає увагу на те, що через бойові дії значно обмежений доступ до медичних послуг для людей, що мешкають поблизу лінії фронту. Це підвищує ризик захворювань і смертності як серед місцевого населення, так і в інших регіонах. З моменту початку повномасштабного вторгнення щорічно в середньому пошкоджуються або знищуються близько 200 автомобілів швидкої допомоги.

За даними ВООЗ, з 2022 року 42% усіх атак були спрямовані на первинну медичну допомогу. У 2024 році найбільше поранень і смертей зафіксовано у сфері вторинної медичної допомоги: кожен п’ятий напад закінчувався травмами.

ВООЗ з початку війни передала до різних областей України приблизно 3750 тонн медичних товарів, включаючи карети швидкої допомоги, ліки та генератори. З лютого 2022 року понад 15 мільйонів українців отримали медичну допомогу завдяки організації.

“У 2024 році ми спостерігаємо багато подвійних атак. Зараз відбувається більше обстрілів цивільної інфраструктури. Ми втрачаємо колег – медпрацівників, медсестер, лікарів, фельдшерів. Цього року постраждало набагато більше медичних працівників, ніж раніше. (…) Зрештою, працівники охорони здоров’я України є справжніми героями”, — зазначив доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.

Емануеле Бруні, виконувач обов’язків керівника програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я в Україні, додав, що подібні атаки свідчать про зневагу до основ гуманітарного права. Напади на інфраструктуру України значно ускладнили доступ до електроенергії, води та опалення, що стало невідкладним пріоритетом.