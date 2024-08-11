Про це пише Атеш.
АТЕШ повідомляє про перекидання військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії в Курську область. За даними розвідки, 10 КАМАЗів з особовим складом були помічені в Донецькій області, прямують для захисту Курська.
Це свідчить про спроби Росії зміцнити оборону, знімаючи війська з інших стратегічно важливих напрямків, таких як Херсон. Організація продовжує моніторити ситуацію та надавати актуальну інформацію.
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