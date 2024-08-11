Партизани повідомляють про переміщення російських військ зі стратегічно важливих напрямків, зокрема з Покровського на Курщину.

Про це пише Атеш.

АТЕШ повідомляє про перекидання військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії в Курську область. За даними розвідки, 10 КАМАЗів з особовим складом були помічені в Донецькій області, прямують для захисту Курська.

Це свідчить про спроби Росії зміцнити оборону, знімаючи війська з інших стратегічно важливих напрямків, таких як Херсон. Організація продовжує моніторити ситуацію та надавати актуальну інформацію.