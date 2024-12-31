Учора, 30 грудня, з російського полону повернувся військовослужбовець Микита Шаульський, чия родина постраждала від вересневого російського удару по Кривому Рогу. Унаслідок атаки, що сталася 21 вересня, загинули його бабуся Валентина та 12-річний брат Максим.

Про це повідомила платформа United24.

“Найбільша мрія Максима була обійняти брата Микиту. Сьогодні Микита був звільнений з полону, але його молодший брат і бабуся вже загинули. Росія вбила їх під час ракетного удару по Кривому Рогу”, — йдеться у повідомленні.

Микита Шаульський служить в 21 окремій бригаді Національної гвардії України. З перших днів повномасштабного вторгнення він перебував у складі ротно-тактичної групи, яка обороняла Маріуполь.

Поки Микита був у полоні, його рідні стали жертвами російської атаки на Кривий Ріг, коли росіяни вдарили кількома ракетами по житловому сектору.

Трагедія сталася в ніч проти 21 вересня, коли внаслідок влучання ракети загинули три людини, серед яких бабуся Микити та його молодший брат.

Під час удару батько Микити, Андрій Шаульський, перебував на Херсонському напрямку, виконуючи завдання у складі Збройних сил України.