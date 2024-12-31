Про це повідомила платформа United24.
“Найбільша мрія Максима була обійняти брата Микиту. Сьогодні Микита був звільнений з полону, але його молодший брат і бабуся вже загинули. Росія вбила їх під час ракетного удару по Кривому Рогу”, — йдеться у повідомленні.
Микита Шаульський служить в 21 окремій бригаді Національної гвардії України. З перших днів повномасштабного вторгнення він перебував у складі ротно-тактичної групи, яка обороняла Маріуполь.
Поки Микита був у полоні, його рідні стали жертвами російської атаки на Кривий Ріг, коли росіяни вдарили кількома ракетами по житловому сектору.
Трагедія сталася в ніч проти 21 вересня, коли внаслідок влучання ракети загинули три людини, серед яких бабуся Микити та його молодший брат.
Під час удару батько Микити, Андрій Шаульський, перебував на Херсонському напрямку, виконуючи завдання у складі Збройних сил України.
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