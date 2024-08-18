Про це повідомляє НЕК “Укренерго” в Telegram-каналі.

“Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години без обмежень”, – йдеться в повідомленні.

В Укренерго пояснили, що причина застосування заходів обмеження зростання споживання через спеку.

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький попередив, що наступного тижня українців чекає нове випробування спекою, яке вплине на зростання споживання електроенергії. 

“Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться. Тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти період з понеділка по п’ятницю з найменшим дискомфортом для всіх споживачів”, – сказав Кудрицький.

Він додав, що на відміну від цього тижня, коли Диспетчерський центр “Укренерго” фіксував дефіцит лише увечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися протягом всієї доби.  