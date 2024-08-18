У понеділок, 19 серпня, Україна повертається до графіків відключень світла. Завтра ввечері діятиме лише одна черга.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” в Telegram-каналі.

“Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години – без обмежень”, – йдеться в повідомленні.

В Укренерго пояснили, що причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку.

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький попередив, що наступного тижня українців чекає нове випробування спекою, яке вплине на зростання споживання електроенергії.

“Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться. Тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти період з понеділка по п’ятницю з найменшим дискомфортом для всіх споживачів”, – сказав Кудрицький.

Він додав, що на відміну від цього тижня, коли Диспетчерський центр “Укренерго” фіксував дефіцит лише увечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися протягом всієї доби.