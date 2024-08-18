Про це повідомляє НЕК “Укренерго” в Telegram-каналі.
“Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години – без обмежень”, – йдеться в повідомленні.
В Укренерго пояснили, що причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку.
Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький попередив, що наступного тижня українців чекає нове випробування спекою, яке вплине на зростання споживання електроенергії.
“Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться. Тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти період з понеділка по п’ятницю з найменшим дискомфортом для всіх споживачів”, – сказав Кудрицький.
Він додав, що на відміну від цього тижня, коли Диспетчерський центр “Укренерго” фіксував дефіцит лише увечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися протягом всієї доби.
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