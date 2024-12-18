Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, окупанти знаходяться всього за 3 кілометри від міста, що значно підвищує ризики для місцевих жителів. Усього за тиждень із Покровська евакуювалося тисяча осіб.
“На минулому тижні було 16 дітей, зараз в місті Покровськ дітей не залишається. До понеділка була основна мета, вивезти всіх 16 дітей з родинами”, — зазначив Філашкін.
Він також повідомив, що над містом постійно літають російські дрони, які знищують транспортні засоби, що рухаються містом та його околицями.
Водночас, за слова глави ОВА, у Покровській громаді залишається ще 46 дітей.
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