Наприкінці минулого тижня з прифронтового міста Покровськ було евакуйовано всіх 16 дітей з родинами, які залишалися у місті.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, окупанти знаходяться всього за 3 кілометри від міста, що значно підвищує ризики для місцевих жителів. Усього за тиждень із Покровська евакуювалося тисяча осіб.

“На минулому тижні було 16 дітей, зараз в місті Покровськ дітей не залишається. До понеділка була основна мета, вивезти всіх 16 дітей з родинами”, — зазначив Філашкін.

Він також повідомив, що над містом постійно літають російські дрони, які знищують транспортні засоби, що рухаються містом та його околицями.

Водночас, за слова глави ОВА, у Покровській громаді залишається ще 46 дітей.