У Росії заявили, що ЗСУ 40 разів за добу обстріляли населені пункти Бєлгородської області й здійснили 42 атаки безпілотниками. Є інформація про нібито сімох поранених серед цивільного населення.

У зв’язку із цим, губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков 12 серпня оголосив про початок евакуації населення прикордонного Красноярузького району.

«У нас тривожний ранок. Активність ворога на межі Красноярузького району. Впевнений, що наші військові зроблять все, щоб впоратися з загрозою, що виникла. Але щоб убезпечити життя та здоров’я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Красноярузькому районі, у безпечніші місця»,— сказав Гладков і додав, що “транспорт у цей район уже відправлено”.

Зауважимо, що Красноярузький район розташований на північному заході Бєлгородської області РФ та межує із Сумською областю України.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчання війни (ISW), українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області, попри заяви російських військових про стабілізацію ситуації.