Про це повідомили на сайті чемпіонату.
Перший гол забив 10-й хвилині відкрив Флоріан Віртц, який влучно пробив з лінії штрафного майданчика. Цей гравець, нагадаємо, був талісманом “Байєра”, який завоював минулого сезону своє перше золото чемпіонату Німеччини.
За результатами 90+4 хвилин Шотландія програла зустріч німецькій команді, пропустивши у власні ворота п’ять м’ячів і відповівши на це лише голом на 87-й хвилині, який забив Антоніо Рюдігера.
У підсумку німці забили голи в ворота шотландців на 10-й (Флоріан Віртц), 19-й (Джамал Мусіала), 45+1-й (Кай Хаверц), 68-й (Ніклас Фюллькруг) та 90+3-й (Емре Джан) хвилинах.
Німеччина після першого туру очолила групу А. Шотландія опустилася на останнє місце й очікуватиме на результат матчу Угорщина – Швейцарія, який відбудеться вже сьогодні, 15 червня.
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