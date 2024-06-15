Збірна Німеччини блискавично розпочала домашній Євро-2024, забивши шотландцям три м'ячі без відповіді ще в першому таймі. У фіналі гра, що відбулася на Альянц-Арені у Мюнхені, завершилася з рахунком 5:1.

Про це повідомили на сайті чемпіонату.

Перший гол забив 10-й хвилині відкрив Флоріан Віртц, який влучно пробив з лінії штрафного майданчика. Цей гравець, нагадаємо, був талісманом “Байєра”, який завоював минулого сезону своє перше золото чемпіонату Німеччини.

За результатами 90+4 хвилин Шотландія програла зустріч німецькій команді, пропустивши у власні ворота п’ять м’ячів і відповівши на це лише голом на 87-й хвилині, який забив Антоніо Рюдігера.

У підсумку німці забили голи в ворота шотландців на 10-й (Флоріан Віртц), 19-й (Джамал Мусіала), 45+1-й (Кай Хаверц), 68-й (Ніклас Фюллькруг) та 90+3-й (Емре Джан) хвилинах.

Німеччина після першого туру очолила групу А. Шотландія опустилася на останнє місце й очікуватиме на результат матчу Угорщина – Швейцарія, який відбудеться вже сьогодні, 15 червня.