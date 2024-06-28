З російського полону вдалося повернути ще десятьох громадян України, серед них – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі.

Як зазначає глава держави, серед повернутих громадян Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році.

Також Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Окрім того, ще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні.

“Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей”, – підсумовує Зеленський.