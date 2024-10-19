Редіс також подякував президенту України, представникам МВС, СБУ, ГУР і “Асоціації родин захисників Азовсталі” за ґрунтовну роботу над поверненням полонених азовців додому.

“Обміни, в яких присутні азовці, потроху стають систематичними, і це є результатом спільних зусиль та наполегливості всіх задіяних у процес осіб на всіх рівнях. У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців “Азову”. Наше спільне завдання — повернути кожного”, – наголосив Прокопенко.

Нагадаємо, після обміну полоненими з РФ 24 серпня командир “Азову” Денис Прокопенко виступив із різким дописом, у якому заявив, що “тест на вдячність Україна провалила”, адже з полону знову не звільнені бійці колишнього полку “Азов”, що обороняли маріупольський завод “Азовсталь”. При цьому тоді звільнили частину строковиків із 12-ї бригади НГУ “Азов”, яку тепер очолює Редіс.

Втім, під час наступних двох обмінів 13 вересня і 14 вересня з полону повернулися 38 військовослужбовців “Азову”, і Редіс подякував українській владі за їхнє визволення.

Також в Нацгвардії повідомили, що окрім азовців вдалося звільнити також ще 4 гвардійців.

“Додому повернулися 38 гвардійців, серед них азовці. Україна повернула 95 своїх героїв, які захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину та Херсонщину. Серед них – 38 воїнів Національної гвардії”, — йдеться в дописі. Уночі координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про 58-й обмін. Додому повернулися ще 95 захисників України.