За визволення найріднішої людини довгий час боролося донька Олени Пех Ізабелла. Вона «стукала в усі двері», виступала на міжнародних конференціях, зверталася до послів іноземних держав. Нарешті, під час останнього обміну полоненими, який відбувся 28 червня, жінку обміняли. У полоні у ворога Олена Пех перебувала майже шість років.

Про це пише “Межа”.

Про повернення мистецтвознавиці та наукової співробітниці Горлівського художнього музею Олени Пех на батьківщину повідомив напередодні Президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

“Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. […] Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні”, – написав глава держави.

За даними ІСОМ Ukraine, у 2014 році Олена Пех разом з неповнолітньою донькою виїхала з окупованої Горлівки до Одеси. У 2016 році у її мами, яка залишилась в окупованому місті, погіршилось здоров’я. Через це жінка вимушена була їздити на окуповану територію. У полоні російських окупантів Олена Пех знаходилась з серпня 2018 року. У березні 2020 року жінку “засудили” до 13 років позбавлення волі. Вона була у колонії № 127 в окупованому Сніжному на Донеччині.

За словами Ізабели Пех, її мама Олена була незаконно схоплена співробітниками «МГБ» («Міністерство державної безпеки» окупаційної адміністрації РФ у так званій «ДНР» — ред.) 9 серпня 2018 року, за підозрою начебто у шпигунстві на користь України.

“Мою маму було примусово вивезено до Донецька, де вона утримувалася в нелюдських умовах у камері-одиночці на гауптвахті однієї з військових частин”, – казала Ізабела Пех в інтерв’ю на Громадському радіо.

Нагадаємо, під час чергового обміну полоненими, який відбувся 28 червня, вдалося повернути в Україну десятеро цивільних осіб, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.