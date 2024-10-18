Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA з посиланням на батька Буткевича.

“За його словами, йому зателефонували з Координаційного штаб та повідомили, що Максима Буткевича повернули внаслідок обміну військовополоненими і він перебуває на території України”, — пишуть у Центрі прав людини.

До лав ЗСУ Буткевич вступив в березні 2022 року, до російського полону потрапив у червні 2022-го.

У березні 2023 року так званий “суд” “ЛНР” виніс вирок правозахиснику – 13 років позбавлення волі. З кінця серпня 2023 року про місце перебування Буткевича нічого не було відомо ні його адвокату, ні батькам.

Згодом стало відомо, що він перебував в колонії у Красному Лучі на окупованій Росією території Луганської області.