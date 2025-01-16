Під час останнього обміну військовополоненими в Україну повернули бійця 12 бригади Національної гвардії «Азов», який знаходиться у важкому стані.

Про це повідомив командир бригади Денис Прокопенко.

Обмін відбувся за окремим форматом взаємної репатріації важкохворих полонених, що передбачено Третьою Женевською конвенцією.

Командир бригади також зазначив, що боєць пережив 86 днів оборони Маріуполя та тривалий час у російському полоні, і тепер зможе побачити своїх рідних. Бійця звільнили через важку форму відкритого туберкульозу.

«Після важкої 86-денної оборони Маріуполя та тривалого часу у пекельному російському полоні боєць нарешті зможе побачити своїх рідних», — наголосив він.

Прокопенко подякував бійцю «за мужність та стійкість» і нагадав, що в полоні залишаються ще 849 бійців «Азову».