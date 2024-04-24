Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області. Також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку”, — йдеться в повідомленні.
Начальник ОВА Харківської області Олег Синєгубов висловив свою вдячність волонтерам, працівникам органів місцевого самоврядування, поліції, Червоного Хреста України та іншим, хто допомагає у проведенні евакуаційних заходів.
Він також зазначив, що евакуація із інших населених пунктів продовжується.
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