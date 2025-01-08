Ця трансформація продиктована прагненням посилити редакційну команду та забезпечити ще вищий рівень професійності у висвітленні найважливіших новин.

“Межа” – колишнє інформаційне видання “Букви”, яке зробило ребрендинг, прибравши назву через прохання читачів. Ми зосереджуємося на аналізі ключових тенденцій і проблем, що впливають на суспільство, допомагаючи аудиторії краще розуміти складні ситуації та виклики сучасності.

Ми підтримуємо принципи відкритого суспільства, у якому кожна людина має рівні права, незалежно від її віри, статі чи соціального статусу. Віримо у справедливість та рівні можливості для всіх і прагнемо популяризувати ці цінності через наші матеріали.