У межах державної програми "Зимова підтримка" уряд України впроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Програма запрацює вже з січня наступного року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вимушені переселенці, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть подати заявку на субсидію, і держава частково компенсуватиме ці витрати.

Окрім того, уряд компенсуватиме орендодавцям частину податків на дохід, якщо вони здаватимуть квартири або будинки внутрішньо переміщеним особам за офіційними договорами.

“Субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах. Сьогодні ухвалили відповідні зміни”, — зазначив Шмигаль.