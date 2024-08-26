Про це командувач повідомив на брифінгу.
Генерал Мацей Кліщ повідомив, що пошуки об’єкта, який прибув з України, ще тривають. За його словами, це, ймовірно, безпілотний літальний апарат, а не ракета.
Генерал підкреслив, що об’єкт перебував під постійним контролем і спостереженням польської армії, яка була готова його знищити.
Він також повідомив, що щодо цієї ситуації перебував у постійному контакті з міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем та начальником Генерального штабу Війська Польського генералом Вєславом Кукулою.
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