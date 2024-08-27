Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Ще пʼять родин повернули з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України. Вони виховують вісьмох дітей. Це – пʼять хлопчиків і три дівчинки, віком від 6 до 14 років”, – повідомив Прокудін.
За його словами, зараз діти і їхні батьки в безпеці.
Поверненням родин займалася благодійна організація «Save Ukraine».
Прокудін зауважив, що від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 181 дитину з Херсонської області.
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