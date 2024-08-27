На підконтрольну уряду територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще пʼять родин.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Ще пʼять родин повернули з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України. Вони виховують вісьмох дітей. Це – пʼять хлопчиків і три дівчинки, віком від 6 до 14 років”, – повідомив Прокудін.

За його словами, зараз діти і їхні батьки в безпеці.

Поверненням родин займалася благодійна організація «Save Ukraine».

Прокудін зауважив, що від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 181 дитину з Херсонської області.