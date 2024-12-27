Напередодні Різдва з тимчасово окупованої території вдалося повернути 8-річну доньку військовослужбовиці. З початку повномасштабного вторгнення дівчинка разом з бабусею та дідусем опинилася в окупації.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, російські окупанти постійно проводили обшуки в домі родини, водили на допити, а також погрожували забрати дитину.

За його словами, мати та дівчинка були у розлуці майже три роки. Оскільки військовослужбовиця не могла самостійно забрати доньку, було організовано рятувальну місію.

“Вдячний нашим партнерам Save Ukraine за допомогу у здійсненні новорічної мрії — возз’єднання дитини з мамою!” — написав у своїй публікації Єрмак.

Керівник ОП зауважив, тисячі дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Влада продовжує працювати над поверненням українських дітей.