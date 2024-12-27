Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Єрмак зазначив, російські окупанти постійно проводили обшуки в домі родини, водили на допити, а також погрожували забрати дитину.
За його словами, мати та дівчинка були у розлуці майже три роки. Оскільки військовослужбовиця не могла самостійно забрати доньку, було організовано рятувальну місію.
“Вдячний нашим партнерам Save Ukraine за допомогу у здійсненні новорічної мрії — возз’єднання дитини з мамою!” — написав у своїй публікації Єрмак.
Керівник ОП зауважив, тисячі дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Влада продовжує працювати над поверненням українських дітей.
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