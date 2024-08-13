Україна повернула з тимчасово окупованих ворогом територій ще шістьох дітей. Наразі вони перебувають у безпеці.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

На підконтрольну Україні територію повернулись родини з дітьми із Запорізької та Херсонської областей. За словами батьків, їхніх дітей окупанти змушували відвідувати російську школу, відзначати ворожі свята та тиснули в питанні отримання документів російського зразка.

Також в однієї із родин росіяни проводили безпідставні обшуки.