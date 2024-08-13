Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
На підконтрольну Україні територію повернулись родини з дітьми із Запорізької та Херсонської областей. За словами батьків, їхніх дітей окупанти змушували відвідувати російську школу, відзначати ворожі свята та тиснули в питанні отримання документів російського зразка.
Також в однієї із родин росіяни проводили безпідставні обшуки.
“Одна з родин вже відвідала Центр захисту прав дитини… Іншою родиною займалися наші працівники із регіонального представництва Черкаської області”, — пише омбудсмен.
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