Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

На підконтрольну Україні територію повернулись родини з дітьми із Запорізької та Херсонської областей. За словами батьків, їхніх дітей окупанти змушували відвідувати російську школу, відзначати ворожі свята та тиснули в питанні отримання документів російського зразка.

Також в однієї із родин росіяни проводили безпідставні обшуки.

“Одна з родин вже відвідала Центр захисту прав дитини… Іншою родиною займалися наші працівники із регіонального представництва Черкаської області”, пише омбудсмен.