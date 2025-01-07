Україна продовжує активно повертати дітей із тимчасово окупованих територій. Долі врятованих дітей вражають: це історії про втрати, мужність і повернення до рідних.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перша історія стосується матері, яка була розлучена зі своїми двома маленькими синами через війну. Вона змушена була залишити країну, тоді як її діти залишалися на окупованій території Донецької області. У відчаї жінка звернулася за допомогою до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Завдяки спільним зусиллям дітей вдалося повернути до матері.

“Вона не мала змоги самотужки повернути собі дітей, тож звернулася до нашого Офісу. Їй вдалося допомогти: дітей евакуювали з окупованої території та возз’єднали з мамою. Сьогодні ця родина разом, у безпеці, і робить перші кроки до загоєння ран війни”, – написав Лубінець.

Друга історія — це повернення 17-річного юнака, який, попри всі ризики, на окупованій території відкрито підтримував Україну. Його переслідували окупанти, допитували, погрожували та залякували. Юнак звернувся за допомогою і тепер повернувся на підконтрольну Україні територію.

“Нині — у безпеці, отримує гуманітарну та матеріальну підтримку, а також допомогу в оформленні документів. На нього чекає новий етап життя — навчання у вільній незалежній Україні”, – додав Лубінець.

Україна демонструє, що не залишить жодну дитину напризволяще. Кожне повернення — це крок до відновлення справедливості, єдності та захисту прав найменших громадян країни.