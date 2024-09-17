З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще 10 дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, діти разом зі своїми батьками та піклувальниками проживали на тимчасово окупованій території Херсонської області.

“На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще десятеро наших діток. Вони разом зі своїми батьками та піклувальниками проживали на тимчасово окупованій Херсонщині. На щастя, нині дітлахи вже на вільній землі”, — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що було повернуто сім хлопчиків і троє дівчаток. Найменшій дитині 3 роки, найстаршій – 16.

Прокудін нагадав, що повернення дітей — це завжди складний процес. Над поверненням працювала команда благодійної організації “Save Ukraine”.