Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
“Завдяки титанічним зусиллям волонтерів [Save Ukraine] вдалося повернути дві українські родини. Вони виховують трьох хлопчиків, наймолодшому з яких 10 років, а найстаршому — 17”, — написав Прокудін.
Він зазначив, що наразі діти та їх батьки перебувають у безпечному місці.
За словами Прокудіна, тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію евакуювали 167 дітей з окупованих громад Херсонської області.
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