З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще дві родини з дітьми.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Завдяки титанічним зусиллям волонтерів [Save Ukraine] вдалося повернути дві українські родини. Вони виховують трьох хлопчиків, наймолодшому з яких 10 років, а найстаршому — 17”, — написав Прокудін.

Він зазначив, що наразі діти та їх батьки перебувають у безпечному місці.

За словами Прокудіна, тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію евакуювали 167 дітей з окупованих громад Херсонської області.