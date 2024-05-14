Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Шестеро дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію та врятувати від таборів російських окупантів. Це дівчинка та п’ять хлопчиків, віком від 5-ти до 12-ти років», — ідеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, батьки вирішили залишити окуповану територію через страх відправки своїх дітей на так зване оздоровлення, оскільки були випадки, коли дітей забирали й не повертали.

Прокудін зазначив, що над поверненням цих дітей працювала організація Save Ukraine.

“Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями”, — зазначив Прокудін.

Офіс Верховного комісара ООН інформує, що наразі всі діти знаходяться під захистом. З ними працюють медичні та психологічні працівники.

Також зазначається, що за період з початку 2024 року вдалося повернути 84 дитини з Херсонської області на контрольовану Україною територію.

  • У Харківській області оголошено примусову евакуацію дітей-сиріт з прикордонних громад
  • Понад 600 дітей навчатимуться в першій підземній школі Харкова
  • Навчають дітей за російськими стандартами. Судитимуть сімох ексосвітян з Луганщини