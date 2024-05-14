Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Шестеро дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію та врятувати від таборів російських окупантів. Це дівчинка та п’ять хлопчиків, віком від 5-ти до 12-ти років», — ідеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, батьки вирішили залишити окуповану територію через страх відправки своїх дітей на так зване оздоровлення, оскільки були випадки, коли дітей забирали й не повертали.
Прокудін зазначив, що над поверненням цих дітей працювала організація Save Ukraine.
“Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями”, — зазначив Прокудін.
Офіс Верховного комісара ООН інформує, що наразі всі діти знаходяться під захистом. З ними працюють медичні та психологічні працівники.
Також зазначається, що за період з початку 2024 року вдалося повернути 84 дитини з Херсонської області на контрольовану Україною територію.
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