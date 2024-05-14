Ще шістьох дітей успішно повернули на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Шестеро дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію та врятувати від таборів російських окупантів. Це дівчинка та п’ять хлопчиків, віком від 5-ти до 12-ти років», — ідеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, батьки вирішили залишити окуповану територію через страх відправки своїх дітей на так зване оздоровлення, оскільки були випадки, коли дітей забирали й не повертали.

Прокудін зазначив, що над поверненням цих дітей працювала організація Save Ukraine.

“Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями”, — зазначив Прокудін.

Офіс Верховного комісара ООН інформує, що наразі всі діти знаходяться під захистом. З ними працюють медичні та психологічні працівники.

Також зазначається, що за період з початку 2024 року вдалося повернути 84 дитини з Херсонської області на контрольовану Україною територію.