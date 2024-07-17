З тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох хлопчиків — 6-річного Максима та 12-річного Микиту.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення обидва хлопці гостювали у бабусь та дідусів. Максим у Запорізькій області, Микита — у Луганській. Після окупації вивезти їх одразу не вдалося.

“Повернення хлопців стало можливим завдяки проєкту «Шлях додому». Його реалізовує Українська мережа за права дитини. Партнером проєкту є Мінреінтеграції”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслюють, що про випадки незаконного переміщення дітей на ТОТ або територію РФ необхідно повідомити профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.

Також можна звернутися на гарячі лінії: Мінреінтеграції — 1548 або Національного інформаційного бюро — 1648.