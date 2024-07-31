Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«На гарячу лінію Мінреінтеграції звернулася жінка із проханням допомогти евакуювати з окупованого села на Херсонщині її дочку і двох маленьких онучок 3 і 5 років. Виїхати самотужки вони не змогли», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що повернення родини стало можливим завдяки співпраці представників Мінреінтеграції з Громадською спілкою «Українська мережа за права дитини».

«Підготовка маршруту тривала майже 10 днів, а дорога — 5. Наразі діти разом із матір’ю успішно дісталися на контрольовану урядом України територію», – зауважили в Мінреінтеграції.

У відомстві підкреслюють, що про випадки незаконного переміщення дітей на ТОТ або територію РФ необхідно повідомити профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13. Також можна звернутися на гарячі лінії: Мінреінтеграції — 1548 або Національного інформаційного бюро — 1648.