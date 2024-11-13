Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, двоє жінок 68 та 89 років потребували термінової медичної допомоги, яку неможливо було надати на окупованих землях. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів у медичних закладах.
Іншим поверненим надали необхідну підтримку: 18-річна дівчина отримала гуманітарну допомогу, чоловіку допомогли відновити документи, а жінці 55 років надали житло.
“Завдяки оперативній роботі Офісу Омбудсмана та партнерів вдалося забезпечити безпечний виїзд для всіх членів групи. Проте це лише одна із багатьох історій. Наша мета — допомогти й іншим, хто цього потребує”, — наголосив Лубінець.
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