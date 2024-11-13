З тимчасово окупованих територій вдалося успішно повернути п'ятьох громадян України. Серед них — люди віком від 18 до 89 років.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, двоє жінок 68 та 89 років потребували термінової медичної допомоги, яку неможливо було надати на окупованих землях. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів у медичних закладах.

Іншим поверненим надали необхідну підтримку: 18-річна дівчина отримала гуманітарну допомогу, чоловіку допомогли відновити документи, а жінці 55 років надали житло.