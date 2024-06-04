Частина поїздів, які рухались до або ж з Хелма змінюють свою кінцеву станцію на Дорохуськ. Усе через початок ремонтних робіт на польській залізниці.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

Ремонтні роботи на польській залізниці триватимуть з 23 червня до кінця літа.

В УЗ пояснили, якщо ви подорожуєте до Варшави або ж Любліна пересадковими потягами №23 Київ — Хелм, №93/93 Харків — Хелм, №120 Хелм — Дніпро, квитки необхідно шукати у застосунку за місцями призначення “Дорохуськ”. Ба більше, застосунок автоматично підказуватиме цю функцію.

“У Дорохуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді “Укрзалізниці”. Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорохуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника”, — додає “Укрзалізниця”.