У 2024 році Україну залишили близько пів мільйона осіб, що відповідає оцінкам Національного банку України (НБУ).

Про це зазначається в “Інфляційному звіті” на січень 2025 року.

Високі безпекові ризики, постійні обстріли, руйнування інфраструктури та дефіцит електроенергії негативно впливають на якість життя українців, що стимулює подальшу міграцію за кордон.

У звіті НБУ зазначено, що подальший відплив мігрантів продовжиться в 2025 році, і, ймовірно, складатиме близько 200 тисяч осіб. Очікується, що з 2026 року почнеться повернення мігрантів в Україну, що поступово збільшиться до 500 тисяч осіб у 2027 році. Однак, НБУ вказує на зменшення частки людей, готових повернутися, через адаптацію до нових умов життя за кордоном.

Масове повернення мігрантів виглядає малоймовірним за умов збереження поточної ситуації, і дефіцит робочої сили, ймовірно, зберігатиметься протягом прогнозного періоду.

НБУ також зазначає високі ризики додаткового відтоку мігрантів та зменшення їх повернення, що може погіршити стан ринку праці та скоротити споживчий попит в Україні. Водночас, зміна політики країн-реципієнтів або проактивні дії українського уряду щодо повернення мігрантів можуть сприяти зростанню міграційного припливу.