З початку операції Збройних сил України в Курській області жодна з країн, які Москва вважає "дружніми", не засудила військове вторгнення на територію Росії з часів Другої світової війни.

Про це пише Deutsche Welle.

Сирія, під керівництвом Башара Асада, отримала підтримку російських військ, що допомогло йому зберегти владу. Міністерство закордонних справ Сирії висловило стурбованість щодо терористичної атаки українських сил на Курську область Росії, внаслідок якої загинули мирні жителі.

Цю заяву опублікувала сирійська інформагенція SANA 10 серпня.

МЗС Китаю висловило стурбованість ситуацією в Курській області, підкресливши свою послідовну позицію щодо українського конфлікту та закликаючи до дотримання принципів “охолодження” ситуації.

Водночас, президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію та Україну припинити бойові дії і розпочати переговори, зазначивши, що війна вигідна лише певним американським особам.

Він також наголосив на готовності Росії надати військову підтримку Білорусі у разі агресії.

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не засудила дії ЗСУ і заявила про готовність реагувати на можливе звернення Росії за воєнною допомогою. Аналітична служба ОДКБ працює цілодобово, стежачи за ситуацією.