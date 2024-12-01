У 2024 році відкрито близько 60 тисяч проваджень за самовільне залишення військових частин, що майже удвічі більше, ніж за попередні два роки.

Про це пише Financial Times.

За його даними, з січня по жовтень цього року українські прокурори відкрили 60 тисяч справ проти військових за залишення своїх позицій, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 і 2023 роках разом узятих.

Видання зазначає, що у разі визнання винними чоловікам загрожує тюремне ув’язнення терміном до 12 років.

Також FT пише, що деякі військові користуються можливістю відправлення в закордонні тренувальні табори в союзних країнах, щоб дезертирувати.

“Близько 12 осіб щомісяця втікають із військових навчань у Польщі, сказав представник польської служби безпеки на умовах анонімності. Міноборони Варшави передало українській владі питання щодо дезертирів”, – йдеться в матеріалі.