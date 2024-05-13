Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X (Twitter).
«Рада вітати у Києві старшого директора з питань Європи у Раді національної безпеки США Майкла Карпентера. США підтверджують нашу непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії», – написала Брінк.
Раніше Карпентер обіймав посаду представника Сполучених Штатів при ОБСЄ.
10 травня Бріджит Брінк у своєму X (Twitter) також зазначала про виділення США ще 400 мільйонів доларів для надання Україні зброї, якої зараз потребують на фронті.
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