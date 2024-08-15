В Одесі затримали двох осіб, які намагалися ввезти кокаїн на 2,3 млн грн з Нідерландів, маскуючи його під пральний порошок.

Про це повідомляє Національна поліція.

В Одесі затримано двох осіб, які були причетні до міжнародного наркотрафіку, зокрема, вилучено кокаїн на суму понад 2,3 мільйона гривень. Обом підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.

За інформацією правоохоронців, мешканець Одеси організував контрабанду наркотиків з Нідерландів, залучивши свою знайому як кур’єра. Жінка забрала пакунок з наркотиками, приховавши його у коробках з-під порошку для прання, щоб уникнути уваги митників.

В Одесі затримано двох осіб, у яких вилучено кілограм кокаїну вартістю понад 2,3 мільйона гривень.

Зловмисників підозрюють у контрабанді наркотиків, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Один із затриманих перебуває під вартою, а інший – під домашнім арештом. Кримінальне провадження веде Київська обласна прокуратура.