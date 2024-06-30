У будинку на Оболоні, куди впали уламки збитої російської ракети, ліквідували пожежу балконів на 7 і 8 поверхах. Рятувальники зафіксували часткове руйнування балконів на 6 і 7 поверхах. Десятеро мешканців будинку евакуйовано.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram-каналі.

“Із будинку в Оболонському районі евакуювали 10 мешканців. Наразі до медиків звернулися п’ятеро постраждалих. Усі – жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці”, – написав він.

За інформацією ДСНС, станом на 20:30 було ліквідовано пожежу балконів на 7 і 8 поверхах. Сталося часткове руйнування балконів на 6 і 7 поверхах. Також існує загроза руйнування балкона на 8 поверсі багатоповерхівки.

Своєю чергою Київська міська військова адміністрація (КМВА) заявила, що російські ракети було збито. Тип та кількість ракет у підсумкових звітах оприлюднять Повітряні Сили.

“Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор випробовує нові тактики – він шукає влучний час, методи і засоби аби вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників!” – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Він нагадав мешканцям столиці про необхідність реагування на кожну повітряну тривогу, остільки “ракети збиваються, але на молекули не розпадаються і уламки несуть загрозу для життя людей”.