Глава держави повідомив, що російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників у боях в районі села Махновка в Курській області 3 і 4 січня.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Зокрема, він розповів, що по всій лінії фронту тривають жорсткі бої, і найбільш гаряче на Покровському напрямку. Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах.

“Головком доповів також по ситуації в Курській області. Зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно”, — сказав президент.

Він відзначив за професійні та результативні дії воїнів Сил спеціальних операцій і 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду.