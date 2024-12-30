Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Загалом, російські війська застосували понад 1600 засобів ураження проти столиці, зокрема понад 1300 безпілотників, понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69, “Іскандер-К”, “Калібр”), 24 балістичні ракети, 22 аеробалістичні ракети “Кинджал” та 7 гіперзвукових ракет “Циркон”.
Наймасштабнішою атакою стала комбінована операція, під час якої ворог одночасно застосував 78 засобів ураження, серед яких 49 ракет Х-101 і 10 ракет “Кинджал”. Загалом у Києві за рік відбулося 6 масованих та 14 комбінованих повітряних ударів.
Через ці атаки було пошкоджено близько 550 житлових будинків, і майже 120 осіб залишилися без житла.
Також, протягом 2024 року кияни пережили майже 100 днів з аварійними чи стабілізаційними відключеннями електропостачання. Середня тривалість відсутності електрики для мешканців столиці становила приблизно 9 годин на добу.
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