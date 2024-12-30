Упродовж 2024 року російська армія завдала майже 200 повітряних ударів по Києві. У столиці пролунало 500 повітряних тривог.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Загалом, російські війська застосували понад 1600 засобів ураження проти столиці, зокрема понад 1300 безпілотників, понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69, “Іскандер-К”, “Калібр”), 24 балістичні ракети, 22 аеробалістичні ракети “Кинджал” та 7 гіперзвукових ракет “Циркон”.

Наймасштабнішою атакою стала комбінована операція, під час якої ворог одночасно застосував 78 засобів ураження, серед яких 49 ракет Х-101 і 10 ракет “Кинджал”. Загалом у Києві за рік відбулося 6 масованих та 14 комбінованих повітряних ударів.

Через ці атаки було пошкоджено близько 550 житлових будинків, і майже 120 осіб залишилися без житла.

Також, протягом 2024 року кияни пережили майже 100 днів з аварійними чи стабілізаційними відключеннями електропостачання. Середня тривалість відсутності електрики для мешканців столиці становила приблизно 9 годин на добу.