Протягом року українські військові продовжували успішно захищати небо, попри масовані атаки з боку російського агресора, що застосовував різні види озброєння для тиску на критичну інфраструктуру та мирне населення України.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Зазначається, що кількість атак з боку противника значно зросла порівняно з попереднім роком. Російські війська збільшили застосування ракет, ударних безпілотників та керованих авіабомб. Особливістю стало використання дронів, що імітують «Шахеди», а також північнокорейських ракет KN-23, які активно запускалися по українській території.

“Попри щоденні атаки ворога, Повітряні Сили, разом з усіма Силами оборони, продовжують тримати небо над Україною”, – йдеться у повідомленні.

Основні досягнення Повітряних Сил у 2024 році:

Ракети: знищено понад 1300 одиниць різного типу.

знищено понад 1300 одиниць різного типу. Ударні дрони: ліквідовано 11 200 безпілотників.

ліквідовано 11 200 безпілотників. Розвідувальні БпЛА: знешкоджено 3200 дронів оперативно-тактичного рівня.

знешкоджено 3200 дронів оперативно-тактичного рівня. Ворожа авіація: збито 40 літаків та 6 вертольотів.

збито 40 літаків та 6 вертольотів. Бойові вильоти: українські пілоти виконали понад 20 000 вильотів, з яких 9000 на застосування західної зброї.

Протягом року російська авіація десятками тисяч керованих бомб завдавала ударів по прифронтових містах та селах, намагаючись повністю знищити ці населені пункти. У відповідь українські захисники не лише протидіяли цим атакам, а й допомагали військовим з інших підрозділів утримувати фронт.

У Повітряних Силах наголошують, що, попри досягнення, Україна потребує подальшої міжнародної підтримки, зокрема сучасних багатоцільових літаків, ефективних засобів ППО та інших видів озброєння. Лише за таких умов можна буде впевнено перемогти агресора та забезпечити мир і безпеку над українським небом.