Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

“Інформацію про можливу спробу порушення кордону попередньо надали оперативні співробітники загону. Завдяки цій наводці прикордонники відділу “Ужгород” відправили групу реагування в зазначений район. Рух чоловіків виявили за допомогою дрона, який зафіксував їх наближення до кордону”, — йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, чоловіків затримали на околиці Ужгорода, за 300 метрів від державного кордону. Один із затриманих не мав при собі документів.

З’ясувалося, що усі четверо — мешканці Донеччини. Під час допиту вони зізналися, що готувалися до нелегального “походу” близько тижня, обравши, як їм здавалося, “найлегший” маршрут.

Всіх порушників доставили до прикордонного підрозділу. Надалі їхні справи передадуть до суду, який визначить відповідальність для кожного.

Нагадаємо, 8 листопада під час патрулювання наряд прикордонників відділу “Вилок” Мукачівського загону на Закарпатті помітив групу осіб, які швидко рухалися у бік кордону з Угорщиною. П’ятьох зловмисників наздогнали коли ті вже намагалися сісти у човен, аби перепливати Тису.