Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

“Загалом за час цієї війни ми повернули з російської неволі вже 3 310 людей. Маємо знайти і повернути в Україну всіх наших, кожного і кожну, хто в полоні, депортований, дорослих та дітей, військових та цивільних”, – сказав Зеленський.

Як зазначив Президент, останньому обміну полоненими передувала довга робота, деяких з полонених утримували в неволі на окупованих територіях ще з 2017-2018 років.

Глава держави подякував команді, яка займається обмінами, а також Об’єднаним Арабським Еміратам та Ватикану за посередництво під час останнього обміну.

Як повідомлялося, Україна повернула з російського полону ще 10 українських громадян, серед яких – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, цивільні громадяни Олена Пех та Валерій Матюшенко, які були в полоні ще з 2017–2018 років, священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам, Богдан Гелета та Іван Левицький та пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.