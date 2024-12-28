Про це поінформував уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.
Він повідомив про робочу зустріч представниць Офісу омбудсмена — із соціальних та економічних прав Олени Колобродової та з прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України, Ольги Алтуніної — із представниками посольства США в Україні.
Сторони обговорили питання розвитку та основні виклики з програмами соціального захисту для внутрішньо переміщених осіб, проблеми українців, які отримали прихисток в інших країнах, питання підтримка людей з інвалідністю та інших вразливих груп населення, ситуацію із захистом дітей, які постраждали від війни.
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