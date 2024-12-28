Офіс омбудсмена веде роботу над тим, щоб Росію виключили з усіх міжнародних інституцій із прав людини.

Про це поінформував уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

Він повідомив про робочу зустріч представниць Офісу омбудсмена — із соціальних та економічних прав Олени Колобродової та з прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України, Ольги Алтуніної — із представниками посольства США в Україні.

Сторони обговорили питання розвитку та основні виклики з програмами соціального захисту для внутрішньо переміщених осіб, проблеми українців, які отримали прихисток в інших країнах, питання підтримка людей з інвалідністю та інших вразливих груп населення, ситуацію із захистом дітей, які постраждали від війни.