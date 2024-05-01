За даними відомства, російські війська цілеспрямовано бʼють по зокрема лікарнях, амбулаторіях, пологовим будинкам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За даними відомства, за більше 26 місяців повномасштабної війни російські сили пошкодили 1 588 обʼєктів медзакладів та ще 210 — зруйнували вщент. Найбільших втрат зазнали медзаклади у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Отримати вичерпні дані щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо, інформують у міністерстві.

Крім того, армія РФ знищила 261 автівку екстренної меддопомги, пошкодила 161 таку машин та захопила ще 125.

“[… ]попри постійні атаки російської армії, МОЗ разом із партнерами й надалі працюватимуть над відновленням української медичної інфраструктури, аби наші медики у цей непростий час могли працювати та надавати медичну допомогу населенню”, — йдеться в повідомленні.

За даними відомства 508 обʼєктів медзакладів вдалося повністю відновити та ще 357 — відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення.

Йдеться про медичні заклади на звільнених територіях, а також ті, що зазнали невеликих ушкоджень, таких як (зокрема) вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду. Найбільше відновлених медзакладів — на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.