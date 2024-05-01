Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
За даними відомства, за більше 26 місяців повномасштабної війни російські сили пошкодили 1 588 обʼєктів медзакладів та ще 210 — зруйнували вщент. Найбільших втрат зазнали медзаклади у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Отримати вичерпні дані щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо, інформують у міністерстві.
Крім того, армія РФ знищила 261 автівку екстренної меддопомги, пошкодила 161 таку машин та захопила ще 125.
“[… ]попри постійні атаки російської армії, МОЗ разом із партнерами й надалі працюватимуть над відновленням української медичної інфраструктури, аби наші медики у цей непростий час могли працювати та надавати медичну допомогу населенню”, — йдеться в повідомленні.
За даними відомства 508 обʼєктів медзакладів вдалося повністю відновити та ще 357 — відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення.
Йдеться про медичні заклади на звільнених територіях, а також ті, що зазнали невеликих ушкоджень, таких як (зокрема) вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду. Найбільше відновлених медзакладів — на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.
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