Зеленський зазначив, що тільки за час роботи експортного продовольчого коридору в Чорному морі – від липня минулого року по листопад цього року – 321 обʼєкт інфраструктури українських портів був пошкоджений ударами російських ракет та іранських дронів.

Про це Президент сказав на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine.

“Загалом за час роботи Grain From Ukraine – нашої програми “Зерно з України” – вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. І це тільки завдяки одній нашій гуманітарній програмі. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу.Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки. І ми зберігаємо це наше значення попри все. Попри такий колоніальний виклик з Російської Федерації”, — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що повномасштабне російське вторгнення почалося, зокрема, з блокади флотом Росії українських портів.

“І Росія дуже добре розуміла, які наслідки будуть від цього. Вони хотіли цих наслідків, безумовно, страшного результату для всього світу – не тільки для України. Вони хотіли, щоб ціни на продовольство у світі зросли”, — додав Зеленський.

Зеленський зазначив, що було пошкоджено понад 20 іноземних цивільних суден. Більш ніж 60 цілеспрямованих ударів було завдано росіянами саме по продовольчій інфраструктурі.

“Цією війною проти України Росія показала, що у світі немає країн, які були б дійсно далекими одна від одної. Все у світі зараз дуже сильно повʼязане. Немає ніякої дистанції”, – сказав президент.