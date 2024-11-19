Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Загалом постраждали більше ніж 2294 дітей. Найбільше випадків зафіксовано у Донецькій – 599, Харківській – 459 та Херсонській – 187 областях.

“Щоденні обстріли російськими військовими продовжують завдавати болю українським родинам. Серед жертв і постраждалих усе більше дітей, які стають мішенями для агресора”, – повідомляє пресслужба.

За останні дні Росія завдала ударів по Сумській, Одеській та Миколаївській областях, спричинивши загибель і травмування неповнолітніх. Зокрема, 17 листопада у Сумах загинули 9-річний хлопчик і 14-річна дівчинка, а 11 дітей отримали поранення. Того ж дня в Одесі та Миколаєві було травмовано підлітків віком від 14 до 17 років. 18 листопада внаслідок обстрілів Глухова загинув 7-річний хлопчик, а ще двоє дітей зазнали травм.

Попри трагедії, Україна продовжує документувати злочини Росії для подальшого притягнення агресора до відповідальності.